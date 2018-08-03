Хищения на предприятиях Гомельской области зачастую происходят из-за ненадлежащей охраны

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хищения на предприятиях в Гомельской области зачастую происходят из-за ненадлежащей организации охраны имущества, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"В Гомельской области в структуре преступлений против собственности, произошедших на предприятиях и организациях региона, преобладает тайное похищение имущества. Сотрудники Следственного комитета при расследовании преступлений устанавливают причины и условия, способствующие их совершению, и вносят представления об их устранении. Зачастую среди выявленных недостатков фигурирует ненадлежащая организация охраны имущества", - отметила Мария Кривоногова.

Так, в Добрушском районе с осени 2017 года по весну текущего года из помещения ангара ОАО "Добрушский райагросервис" были похищены 204 чугунные плиты общим весом более 18 т. Неустановленные лица в течение длительного времени беспрепятственно вывозили их через контрольно-пропускной пункт предприятия. Территория райагросервиса не оборудована системой видеонаблюдения и необходимым освещением, сторожа не соблюдали график обхода охраняемого участка.

В Чечерском районе в ночь с 1 на 2 июня на территории машинно-тракторного парка "Ботвиново" украдены шесть аккумуляторных батарей с двух тракторов и комбайна, находившихся недалеко от сторожевого помещения. В ночное время суток начальник сторожевой охраны не проверял работу сторожа, на предприятии отсутствовал график проверки охраны.

Октябрьский РОСК рассматривает уголовное дело о хищении средств защиты растений со склада зерносушильного комплекса ОАО "Поречье-Оресса" на общую сумму более Br10 тыс. Вход на территорию зерносушильного комплекса ограничивается самодельным металлическим шлагбаумом из двух металлических труб. С тыльной стороны склада, где хранились средства защиты растений, возможен беспрепятственный и бесконтрольный заезд на территорию через проемы в заборе. Следствием установлено, что на предприятии грубо нарушено трудовое законодательство: два сторожа и заведующий складом работали без оформления соответствующей документации и заключения договоров о полной материальной ответственности.

В Петриковском районе к уголовной ответственности привлечены два работника сторожевой охраны рыбхоза "Тремля", которые при помощи сети похитили 180 карпов из охраняемого ими пруда.

В Хойниках на рынке "Юбилейный" покупательница нашла чужой кошелек с деньгами и документами. Сознательная гражданка отнесла его сторожу рынка. Нетрезвый мужчина не стал ожидать визита хозяйки кошелька и присвоил его себе. Судом Хойникского района работнику ОДО "Хойники-Маркет" назначен штраф. По месту работы сторожу объявили строгий выговор, но оставили охранять имущество организации.

Безответственное отношение работников сторожевой охраны к своим обязанностям порой приводит и к трагическим последствиям. Так, в городском поселке Копаткевичи Петриковского района сторожа филиала ПМК-67 РУП "Калинковичиводстрой" позволили находиться на территории предприятия в нерабочее время нетрезвому слесарю. Мужчина лег спать в цеху, в результате отравления этиловым алкоголем он скончался. В крови погибшего обнаружен этиловый спирт в концентрации 4,7 промилле.

"Сотрудники следственных подразделений Гомельской области организуют проверки устранения указанных во внесенных представлениях нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В случае ненадлежащего рассмотрения представлений либо непринятие мер к устранению нарушений должностные лица привлекаются к административной ответственности. Только за 6 месяцев 2018 года в Гомельской области по ст.24.3 КоАП Республики Беларусь привлечены 15 граждан", - отметила Мария Кривоногова.-0-

Фото УСК по Гомельской области