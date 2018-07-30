В Столинском районе главный бухгалтер похитила у предприятия почти Br60 тыс.

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Столинского района для рассмотрения уголовное дело по обвинению главного бухгалтера хозяйственного общества в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Женщина обвиняется по ч.ч.2, 3 и 4 ст.210 Уголовного кодекса. Противоправные действия обвиняемая 1976 года рождения совершала с февраля 2016 года по ноябрь 2017-го. Используя электронный ключ и пароль системы электронных платежей, она самовольно перечисляла с расчетного счета предприятия на свой карт-счет различные выплаты: заработную плату сверх установленной в трудовом договоре суммы, материальную помощь, отпускные, которые ей не были положены, средства в счет возмещения расходов, якобы понесенных на хозяйственные нужды предприятия, которые в действительности она не несла.

Таким образом главбух завладела деньгами предприятия в особо крупном размере на сумму более Br50 тыс. Она также не в полном объеме оприходовала по кассе предприятия и внесла на его расчетные счета наличные деньги, полученные от индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты товарно-материальных ценностей, завладев еще Br5 тыс. Кроме того, главный бухгалтер присвоила более Br1,8 тыс., которые ей передали ИП в качестве аренды за помещения и платы за электроэнергию.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области. Женщина признала свою вину в полном объеме. После проверки материалов прокурор согласился с уголовно-правовой квалификацией противоправных действий должностного лица. Примененная ранее к обвиняемой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.-0-