Интернет-мошенница из Гомельской области продавала несуществующий товар

31 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. В Гомеле задержана мошенница, которая обманным путем получила деньги от 16 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

28-летняя жительница горпоселка Корма обосновалась в Гомеле, откуда в мае запустила на одной из известных интернет-площадок серию объявлений о продаже новых вещей. Женщина предлагала широкий ассортимент одежды и обуви с большим дисконтом. Покупатели живо откликались на предложение, продавец ставила условие - полная или частичная предоплата.

По данным правоохранителей, товара у такой "бизнесвумен" не было, соответственно, отправлять покупателям она ничего не собиралась. Чтобы прекратить поток звонков от обманутых клиентов, меняла номер телефона - заблаговременно запаслась сим-картами нескольких операторов. "Некоторым людям, собиравшимся пойти в правоохранительные органы, частично возвращала деньги. Платила не из своего кармана: очередному покупателю давала номер карты того, кому обещала возвратить деньги", - сказал официальный представитель.

В круг обманутых попали жители нескольких регионов Беларуси. Среди них покупатели из Минска, Могилева, Бреста, Барановичей, Гомеля. "На сегодня уже установлено 16 потерпевших. Причем обманула женщина даже своего знакомого. Пожаловалась молодому человеку на временные трудности с наличностью. Попросила дать взаймы на несколько дней, пока ей не вернут деньги за поставленный товар. Парень заложил в ломбард свой iPhone 6. Спустя время, когда понял, что выкупать телефон придется самому, молодой человек тоже обратился в милицию", - отметил Игорь Гришкевич. Правоохранители уверены, что число пострадавших может быть не окончательным. Оперативники уголовного розыска и следователи проверяют ее действия в сети.

В марте этого года судом Центрального района Гомеля задержанная была осуждена за аналогичное преступление. Тогда ей вменили единичный факт мошенничества, назначив наказание в виде ограничения свободы. Теперь Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК Беларуси - мошенничество, совершенное повторно. Санкции статьи предусматривают наказание до 4 лет лишения свободы.-0-