Иранца и двух минчан задержали за взлом интернет-аккаунтов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Советского РУВД столицы задержали иранца и двух минчан за взлом интернет-аккаунтов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Несколько граждан обратились в милицию с заявлениями о том, что они стали жертвами киберпреступников. "Было установлено, что объектами преступлений стали сервис Instagram, электронная почта, интернет-банкинг одного из банков столицы. Во время оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были установлены. Один из них - 22-летний гражданин Ирана, студент столичного вуза. Он совершил несанкционированный доступ и блокирование электронной почты одной из потерпевших. Также двое минчан из корыстных побуждений осуществляли доступ к интернет-банкингу и почте", - проинформировали в ГУВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации). Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.-0-