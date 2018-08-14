Из показаний потерпевших по делу Коржича: сержант Барановский бил солдат почти каждый день

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу о гибели рядового Александра Коржича продолжается допрос потерпевших военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

По словам одного из потерпевших, обвиняемый Барановский почти ежедневно наносил удары по тому или иному солдату. Некоторые из этих случаев он видел собственными глазами. Отвечая на вопросы защитников подсудимых, солдат пояснил, что, как правило, эти противоправные действия были чем-то мотивированы, в большинстве случаев нарушением дисциплины. Досталось от Барановского и потерпевшему: однажды тот ударил его фляжкой в правый бок, покраснение было в течение дня.

Что касается других противоправных действий в отношении военнослужащих, Барановский дважды после отбоя заставил солдат отжиматься в противогазах. В первый раз поднялся весь взвод, в том числе Александр Коржич. В тот раз одному из солдат стало плохо. Некоторые отказались отжиматься, потому что посчитали этот приказ несправедливым. Во второй раз рядовой Коржич остался лежать на кровати и, по словам потерпевшего, делал вид, что спит. "Возможно, он болел, ему было плохо", - добавил солдат, отвечая на уточняющие вопросы прокурора. Связано ли это с какими-то льготами или поблажками по отношению к рядовому, он пояснить не смог.

Другие потерпевшие во время допроса отметили, что Барановский не раз бил Коржича носком берца в голень, что было достаточно болезненно. Причиной того стала неудачная шутка в сторону обвиняемого.

В своих показаниях потерпевшие указывают, что Александра Коржича госпитализировали в медпункт из-за простуды, где он находился в течение недели. Затем его выпустили на несколько дней. После медпункта Коржич стал жаловаться на боли в сердце, говорил, что его плохо лечат. Со слов потерпевших, до этого рядовой на здоровье не жаловался. После медпункта он был немного поникший, особо ни с кем не общался. Затем его направили в медроту, где рядовой был под охраной. Военнослужащие полагают, что таким образом за солдатом стали присматривать, чтобы в случае чего своевременно оказать ему помощь. Ранее подобных фактов, когда за солдатом в медроте назначалась охрана, потерпевшие не помнят.

Рядовой Коржич в последние дни жизни был в сильном стрессе - показания потерпевшего Военнослужащий вспомнил случай, когда во время просмотра телевизора в общей комнате Александр просто "вставился в стену" и "был на своей волне".

В качестве потерпевших по делу проходят 58 человек, в числе которых мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие. Она дала показания 9 августа, как и некоторые бывшие сослуживцы обвиняемых. Сегодня допрос продолжается.

Как сообщалось, Минский областной суд проводит разбирательство в здании суда Московского района.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-