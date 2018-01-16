16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядвигу Поплавскую в Минске сбила машина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила народная артистка Беларуси.

Инцидент произошел вечером 15 января на ул.Филимонова. Как рассказала артистка, она переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. "Сейчас лежу в больнице, окружена заботой. Хочу сказать спасибо тем людям, которые оказались рядом в момент аварии и с сочувствием отнеслись - это самое главное, - отметила артистка. - Чтобы больше такого не случалось, думаю, желательно, чтобы на всех подобных крупных переходах поставили светофоры".

В результате ДТП артистка получила сложный перелом ноги. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ.-0-