К шести годам колонии приговорили водителя, сбившего в Брестском районе двух подростков

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении водителя, который пьяным сбил двух школьников, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 10 июня в деревне Черни Брестского района. На автомобиле "Опель-Вектра" 37-летний мужчина вместе с женой возвращался домой. На перекрестке он выехал на встречную полосу и сбил двух школьников, ожидавших маршрутное такси. В результате аварии 16-летний юноша получил ушибы ног, его 14-летняя спутница пострадала серьезнее: ее с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом берцовой кости госпитализировали в детскую областную больницу. Девушка до сих пор проходит реабилитацию.

Как выяснилось, за руль водитель сел пьяным - в крови было 1,04 промилле. Следственный эксперимент показал, что в момент аварии он ехал не менее 87 км/ч при ограничении скорости до 40 км/ч. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Во время расследования этого дела мужчина также был осужден за незаконную охоту, на которой попался в мае.

По совокупности совершенных преступлений житель Брестского района приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На пять лет он лишен права управления транспортными средствами, а также заниматься деятельностью, связанной с ведением охоты. Кроме того, в пользу пострадавшей девушки он должен выплатить Br14,9 тыс. компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-