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В Ошмянах легковушка сбила семиклассницу

Происшествия 08.10.2018 | 11:10
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах легковушка сбила семиклассницу, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на улице Восточной райцентра. 12-летняя девочка пересекала дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил "Форд". "Женщина-водитель пояснила, что ехала медленно, так как ей в глаза ярко светило солнце. Девочку пешехода увидела, по ее словам, перед самым капотом", - рассказали в ГАИ. Наезда избежать не удалось.

Девочке оказывалась медицинская помощь. К счастью, серьезно школьница не пострадала, вскоре ее отпустили домой.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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Теги
ГАИ, Гродненская область, ДТП, МВД, Ошмяны
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