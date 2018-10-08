8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах легковушка сбила семиклассницу, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла на улице Восточной райцентра. 12-летняя девочка пересекала дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил "Форд". "Женщина-водитель пояснила, что ехала медленно, так как ей в глаза ярко светило солнце. Девочку пешехода увидела, по ее словам, перед самым капотом", - рассказали в ГАИ. Наезда избежать не удалось.
Девочке оказывалась медицинская помощь. К счастью, серьезно школьница не пострадала, вскоре ее отпустили домой.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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