12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске автомобиль сбил семилетнюю школьницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.
Вызов на станцию скорой помощи поступил сегодня в 7.44. По предварительной информации, на ул.Савича произошло ДТП с участием ребенка: легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. Предположительно, школьница выбежала из-за стоящего транспорта. Рядом расположена школа, в которую ходит девочка.
С ушибом в области коленного сустава ребенка доставили в Пинскую центральную больницу. Состояние пострадавшей удовлетворительное.-0-
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