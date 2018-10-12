12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске автомобиль сбил семилетнюю школьницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.

Вызов на станцию скорой помощи поступил сегодня в 7.44. По предварительной информации, на ул.Савича произошло ДТП с участием ребенка: легковой автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. Предположительно, школьница выбежала из-за стоящего транспорта. Рядом расположена школа, в которую ходит девочка.

С ушибом в области коленного сустава ребенка доставили в Пинскую центральную больницу. Состояние пострадавшей удовлетворительное.-0-