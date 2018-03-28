КГК нашел нарушения законодательства при проведении госзакупок в Гродненской области

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области фиксируются нарушения законодательства о закупках. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Наталья Кривицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии КГК Гродненской области были рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по соблюдению в регионе законодательства о закупках, исключению фактов недобросовестного посредничества. Должные меры принимаются не всегда.

"При осуществлении закупок товарно-материальных ценностей не анализируется конъюнктура рынка, не прорабатывается на перспективу необходимость их приобретения с целью эффективного использования. В результате этого собственные оборотные расходуются не эффективно", - отметила Наталья Кривицкая. На коллегии отмечалось, что по результатом проведенных в 2016-2018 годах контрольно-аналитических мероприятий за нарушение законодательства о закупках к ответственности было привлечено свыше 70 человек, сумма штрафов превысила Br 5,3 тыс.

В 2017 году одно из перерабатывающих предприятий закупило стеклянные банки объемом 0,45, 0,5 и 1,5 л у посреднических структур по завышенной цене. Как оказалось, в момент приобретения аналогичный товар находился на складе предприятия. Допущено неэффективное использование средств на сумму почти Br90 тыс.

Хозяйство из Вороновского района у посреднических структур приобрело фуражный ячмень и заменитель цельного молока. Товар по пути до конечного потребителя перекупался несколькими частными организациями. В результате разница в стоимости составила Br138 тыс. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

Один из ликеро-водочных заводов региона приобрел у частной структуры этикеточную продукцию с переплатой свыше Br1,1 млн. Одно из унитарных предприятий закупило у посреднической структуры оборудование с переплатой свыше Br 81 тыс. На момент приобретения оборудование не было сертифицировано в Беларуси. Кроме того, оно до сих пор не введено в эксплуатацию и не используется более полутора лет.

Факты экономического необоснованного посредничества также устанавливались при приобретении строительных материалов, что приводили к излишнему расходованию бюджетных средств и увеличению себестоимости оказанных услуг.

"Отмечаем рост преступлений, связанных с госзакупками. Если в 2016 году было выявлено 27 таких преступлений, то в 2017 году их количество возросло до 49" , - отметил начальник управления по борьбе с экономическим преступлениями УВД Гродненского облисполкома Игорь Самолетов. Он подчеркнул, что ряд уголовных дел, возбужденных в 2016-2017 годах, уже рассмотрен судом. В частности, за преступление, связанное с получениями "откатов" на сумму более $10 тыс., осужден бывший инженер ОАО "Гродно Азот".-0-