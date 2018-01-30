КГК выявил нарушения при хранении продукции на ряде предприятий Оршанского района

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные контролеры в Оршанском районе выявили факты нарушений санитарных и ветеринарных правил при хранении продукции, а также требований по содержанию производственных и складских помещений на перерабатывающих предприятиях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Комитете госконтроля Витебской области.

Оршанский межрайонный комитет госконтроля совместно со службами ветеринарного и санитарного надзора района в декабре 2017 года и январе нынешнего изучил вопрос соблюдения санитарных и ветеринарных правил на ряде предприятий района, которые перерабатывают сельхозпродукцию. Особое внимание уделялось наличию готовой продукции и сырья с истекшими сроками годности. В итоге были выявлены нарушения, для устранения которых необходимо проведение ремонтных работ.

По результатам мониторинга предприятиям "Оршанский молочный комбинат", "Оршанский мясоконсервный комбинат", филиал "Оршасырзавод", "Оршанский комбинат хлебопродуктов" даны соответствующие рекомендации и установлены сроки по устранению недостатков.-0-