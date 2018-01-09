КГК выявил нецелевое использование средств при реконструкции объектов в Давид-Городке

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Брестской области выявил неэффективное и нецелевое использование государственных средств при строительстве и реконструкции объектов в Давид-Городке (Столинский район) к областному фестивалю-ярмарке "Дажынкі-2017", сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что УКС Столинского района не обеспечило должный контроль за реализацией проектов капитального ремонта с благоустройством средней школы №1 и реконструкции кинотеатра "Заря" под здание клуба. Выделенные из бюджета деньги были предусмотрены на выполнение работ, которые в результате не проведены, меры для корректировки объема финансирования не предприняты. После вмешательства КГК сметная стоимость строительства уменьшена на Br441,6 тыс.

Всего во время подготовки к "Дажынкам-2017" профинансированы работы по капитальному ремонту 31 объекта, нарушения законодательства, связанные с выполнением функции заказчика, установлены на четырех из них, в том числе нецелевое использование Br157,5 тыс. при модернизации местного музея.

"По результатам проверки средства в добровольном порядке возмещены в бюджет. Виновные привлечены к административной ответственности", - отметили в КГК.-0-