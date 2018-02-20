20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный самогонный завод ликвидировали в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Подпольное производство развернули 30-летний молодечненец и 25-летний житель деревни Яхимовщина. Для этих целей они приспособили пустующий дом в деревне Клопачи. Самогонщики сделали ставку на то, что дом расположен на окраине этой небольшой деревни. Изготовители старались не привлекать к себе внимания: самогон гнали только в темное время суток.

Мужчины были застигнуты в момент окончания процесса изготовления продукта. Его основная масса была готова к вывозу. Помимо самогонного аппарата у них изъято 913 л самогона и 14 т самогонной браги - это самая крупная партия суррогата в Минской области с начала года.

Ппроводится проверка. В отношении мужчин составлены административные протоколы, которые в скором времени будут рассмотрены в суде. Проводятся мероприятия по установлению личности реализатора, который развозил готовый самогон на точки.-0-

Фото УВД Миноблисполкома