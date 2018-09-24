Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 сентября 2018, Пн
+8°C
Сплошная облачность EUR 2.45
USD 2.0788
RUB 3.1389
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные
Президент
Парк высоких технологий отмечает небывалый рост числа резидентов и экспорта услуг
Экономика
Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией
Общество
"Евроопт" открыл 100-й магазин на селе
Общество
Дожди и сильный ветер - на 24 сентября Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Президент Кыргызстана намерен провести административно-территориальную реформу
10:47 В мире
Кинофестиваль "Лiстапад" ищет волонтеров
10:40 Культура
Гуцериев отмечает положительную динамику в строительстве Нежинского ГОКа
10:37 Экономика
Акция за здоровый образ жизни пройдет в минских аптеках "Белфармации"
10:36 Регионы
Белоконев обсудит с руководством Минобороны Латвии вопросы региональной безопасности
10:30 Общество
В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта
10:29 В мире
ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: герои огненных 1940-х
10:17 Общество
В Беларуси убрано более половины площадей картофеля
10:13 Экономика
Сессия Межгоссовета по гидрометеорологии СНГ пройдет в Минске 17-18 октября
10:11 Общество
Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа в Солигорском районе
10:09 Происшествия
Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира в Китае
10:00 Спорт
В работе органов принудительного исполнения Гомельской области выявлены нарушения
09:56 Происшествия
Шнуров и Агутин представили совместную песню
09:55 Калейдоскоп
В Чехии шквалистый ветер оставил без света десятки тысяч домов
09:51 В мире
Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Минске
09:46 Происшествия
Пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в эстафете на "Кубке Кремля"
09:42 Спорт
Более 6 тыс. минских водителей в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро
09:41 Регионы
Двух ягодниц с ребенком из Витебского района искали в лесах Псковской области
09:32 Происшествия
Готовь отдых заранее: выставка "Турбизнес-2018" приглашает
09:00 Общество
Почему хорошие IaaS-провайдеры не строят собственные ЦОД
09:00 Технологии
Все новости
Темы
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Рабочий визит Лукашенко в Россию Рабочий визит Лукашенко в Россию
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Минске

Происшествия 24.09.2018 | 09:46
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 23 сентября около 21.10. "Водитель на автомобиле "Додж" ехал по ул.Аэродромной со стороны ул.Авакяна в направлении ул.Жуковского. Он сбил переходившую вне пешеходного перехода пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следователь, специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-

Новости по теме
Поезд насмерть сбил пенсионерку у станции Зельва
Кроссовер сбил насмерть велосипедиста в Березинском районе
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
ДТП, Минск, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Культура
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.45 BYN 2.439 BYN 2.453 BYN
USD
2.0788 BYN 2.079 BYN 2.087 BYN
RUB
3.1389 BYN 3.13 BYN 3.143 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

День без автомобиля прошел в Минске
Все видео

Фотоновости

Фестиваль восточноазиатской культуры "Хиган" прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко и Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику
Лукашенко: Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера на Ближнем Востоке
Лукашенко выразил соболезнования Ирану в связи с террористической атакой в Ахвазе
Политика
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Румас и Медведев встретились в Сочи
ПА ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси - Георгий Церетели
В Беларуси ожидают с визитом Президента Азербайджана
Экономика
Фото из архива Парк высоких технологий отмечает небывалый рост числа резидентов и экспорта услуг
Гуцериев отмечает положительную динамику в строительстве Нежинского ГОКа
В Беларуси убрано более половины площадей картофеля
Общество
Готовь отдых заранее: выставка "Турбизнес-2018" приглашает
У удачи нет плохой погоды: 25 сентября "Евроопт" вновь разыграет квартиру в Минске и тысячи других призов!
Белоконев обсудит с руководством Минобороны Латвии вопросы региональной безопасности
Регионы
Фото из архива Около ста сельскохозяйственных ярмарок проведут в сентябре-ноябре в Брестской области
Акция за здоровый образ жизни пройдет в минских аптеках "Белфармации"
Более 6 тыс. минских водителей в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро
Спорт
Фото Белорусской федерации современного пятиборья Пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в эстафете на "Кубке Кремля"
Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира в Китае
Спартакиада СГ "Олимп-2018" пройдет 8-13 октября в Могилевской области
Технологии
Фото CNet Стартовали мировые продажи новых моделей iPhone
Почему хорошие IaaS-провайдеры не строят собственные ЦОД
Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль восточноазиатской культуры "Хиган" в Минске
Кинофестиваль "Лiстапад" ищет волонтеров
Звездам экрана 1950-1980-х гг. посвящена выставка в Витебске
В мире
Фото Getty images/AFP США могут ужесточить правила получения грин-карт
Президент Кыргызстана намерен провести административно-территориальную реформу
В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября
Шнуров и Агутин представили совместную песню
Первый в истории чемпионат мира по сборке кубика Рубика прошел в Бостоне
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия