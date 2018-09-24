24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 23 сентября около 21.10. "Водитель на автомобиле "Додж" ехал по ул.Аэродромной со стороны ул.Авакяна в направлении ул.Жуковского. Он сбил переходившую вне пешеходного перехода пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, следователь, специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-