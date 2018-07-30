Легковушка насмерть сбила пешехода в Борисовском районе

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного наезда на пешехода в Борисовском районе. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси.

ДТП произошло 30 июля около 01.00, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Sandero, вблизи деревни Лошница совершил наезд на 26-летнего пешехода, передвигавшегося по проезжей части без световозвращающих элементов. В результате ДТП молодой человек скончался на месте происшествия.

Борисовский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. К водителю применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.-0-