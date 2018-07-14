Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с гибелью пешехода на пр. Независимости в Минске

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда на пешехода на столичном пр. Независимости, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Столичные следователи устанавливают обстоятельства ДТП. На месте происшествия также работали специалисты управления Госкомитета судэкспертиз по Минску и сотрудники ГАИ. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, около 8.30 автомобиль "Ауди А8" под управлением 45-летнего мужчины при движении по проспекту Независимости наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно транспортного средства. Мужчина погиб.

Граждан, ставших очевидцами ДТП либо движения по проезжей части мужчины, просят сообщить об этом по телефонам 8 (033) 333-67-19, 8 (017) 389-54-06 или 8 (017) 389-55-55.-0-