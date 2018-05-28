28 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня около 17.00 по ул.Лазо возле магазина "Витебские продукты". В тридцати метрах от пешеходного перехода на пожилую женщину совершил наезд водитель 1990 года рождения, который только в январе сдал на права, а машину приобрел неделю назад. "Со слов водителя, он не увидел пешехода - женщина неожиданно выскочила перед ним из-за остановившейся машины", - отметил Александр Казючиц.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей. На вид женщине 67-70 лет. По словам очевидцев, она проживала в одном из рядом расположенных домов. -0-