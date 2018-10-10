Лесоруб погиб в Вилейском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вилейским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования рабочего при валке леса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагический случай произошел днем 8 октября на территории Ижского лесничества Вилейского опытного лесхоа. "При вырубке бригадой лесосеки упал сухостой и травмировал 49-летнего рабочего. Житель Вилейского района скончался на месте от полученных травм, - рассказала Татьяна Белоног. - Следователи осмотрели место происшествия, опрошены работники и должностные лица. Также изучены вопросы, которые касаются использования средств защиты, правил охраны труда, требований законодательства".

К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, заключения экспертиз. Особое внимание при проверочных мероприятиях уделяется установлению причин и условий производственного травматизма. По результатам будет принято процессуальное решение.-0-