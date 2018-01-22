22 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Личность сбитой грузовиком в Полоцком районе женщины установили по отпечаткам пальцев, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Полоцкие эксперты-криминалисты дактилоскопировали пострадавшую сразу после ее доставки в больницу. В ходе проверки было установлено, что отпечатки пострадавшей совпадают со следами пальцев рук на дактокарте жительницы Новополоцка 1977 года рождения. Сведения о ней были внесены в базу дактилоскопированных лиц еще 15 лет назад.

Обнаженная женщина с признаками наезда была обнаружена утром 20 января водителем снегоуборочной машины. С помощью систем видеонаблюдения на близлежащих объектах питания и других оперативно-разыскных действий правоохранители установили и задержали водителя машины, подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался 44-летний водитель МАЗа с полуприцепом одного из местных сельхозпредприятий, житель Верхнедвинского района. С места наезда мужчина скрылся.

Пострадавшая в настоящее время находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Степень тяжести полученных ею телесных повреждений судебно-медицинские эксперты установят после определения характера и полного объема полученных травм, а также всестороннего изучения медицинской документации и материалов дела.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Машина изъята для проведения экспертизы и следственного эксперимента. Также выясняются причины нахождения женщины в обнаженном виде на дороге, добавила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.-0-