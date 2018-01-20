В Слонимском районе мусоровоз сбил женщину на тротуаре

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В д. Острово Слонимского района мусоровоз сбил женщину на тротуаре. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло 19 января. Водитель автомобиля ГАЗ на ул. Молодежной на закруглении дорог не справился с управлением.
Мусоровоз оказался на тротуаре, где совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу. Женщину с переломами госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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