Легковушка сбила трех человек на остановке в Могилеве из-за заноса

20 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил трех человек на остановке в Могилеве из-за заноса, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб возле остановки общественного транспорта "Зеленая Роща". От удара автомобиль занесло, и он сбил трех человек, ожидавших транспорт.

Мужчина и женщина госпитализированы, еще один мужчина пострадал незначительно, после произошедшего уехал домой. Водитель автомашины не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы.

Следователями планируется назначение ряда экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская экспертиза характера степени тяжести телесных повреждений, проведение которых будет поручено специалистам управления Госкомитета судэкспертиз по Могилевской области. Следователи просят граждан, ставших очевидцами ДТП, а также пострадавшего мужчину, который покинул место ДТП, обратится в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефону +375 33 399-40-04.-0-