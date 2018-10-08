Маршрутка в Минске сбила на переходе женщину

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель маршрутки в Минске сбил на пешеходном переходе женщину, по предварительным данным, беременную. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около 9 утра. Маршрутка ехала по ул. Янки Лучины в сторону Игуменского тракта. "На нерегулируемом пешеходном переходе водитель 1966 года рождения совершил наезд на женщину 1994 года рождения. Пешеход с травмами госпитализирована", - проинформировали в УГАИ. По предварительным данным, женщина беременна. Ее состояние оценивается как тяжелое.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится осмотр места ДТП, устанавливаются его обстоятельства.-0-
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