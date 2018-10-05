5 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше маршрутка насмерть сбила женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел утром 5 октября. Водитель маршрутного такси при повороте налево с пр. Текстильщиков на ул. 1-го Августа наехал на 50-летнюю женщину, работницу одного из предприятий Орши. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам водителя, во время поворота он не заметил пешехода. Такси ехало на автозаправку.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины.-0-