17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Машина с пьяной компанией вылетела в кювет в Ивьевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 16 сентября. Возле деревни Геранены "Пежо", в котором находились 4 человека, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

"В результате аварии пострадали водитель и один из пассажиров. Они были не пристегнуты. С травмами мужчин госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что перед аварией вся компания выпивала в машине. Пьяным был и водитель, молодой человек 1994 года рождения.-0-