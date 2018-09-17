17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Машина с пьяной компанией вылетела в кювет в Ивьевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 16 сентября. Возле деревни Геранены "Пежо", в котором находились 4 человека, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.
"В результате аварии пострадали водитель и один из пассажиров. Они были не пристегнуты. С травмами мужчин госпитализировали", - рассказали в ГАИ.
Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что перед аварией вся компания выпивала в машине. Пьяным был и водитель, молодой человек 1994 года рождения.-0-
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