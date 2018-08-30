Мебельный центр горел в Минске

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебельный центр загорелся в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"Горит мебельный центр на улице Веры Хоружей, 25. К месту прибывают спасатели", - проинформировала Ольга Мельченко.
По состоянию на 12.06 пожар локализован, работы по ликвидации продолжают подразделения МЧС.
По предварительной информации, пожар начался на кровле здания.-0-
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