В Барановичах ночью горело общежитие - спасатели эвакуировали пятерых детей

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня ночью горело общежитие, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар на четвертом этаже в коридоре пятиэтажного общежития ЖРЭУ Барановичей произошел в третьем часу ночи. В здании 1975 года постройки сработала система автоматической пожарной сигнализации. Сообщение поступило в сектор мониторинга системы "Молния" ЦОУ Брестского областного УМЧС. В считанные минуты спасатели были на месте ЧП. По лестничному маршу из жилых комнат на четвертом этаже были эвакуированы 20 человек, в том числе пятеро детей. Самостоятельно, еще до прибытия подразделений МЧС, покинули здание 14 человек (из них 7 детей).

Огнем повреждены электропроводка и светильники, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-