Медицинское исследование не установило фактов отравлений у работников предприятия по выращиванию грибов - СК

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинское исследование не установило фактов отравлений у работников предприятия по выращиванию грибов под Кричевом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

С 7 по 12 августа 13 работников предприятия обратились в учреждения здравоохранения. "Из 13 человек восемь были госпитализированы. В результате медицинского исследования аллергических реакций на споры грибов, а также отравлений у лиц не установлено. Состояние работников улучшилось, и в настоящий момент госпитализированным остается только один человек", - проинформировали в СК.

Кричевский РОСК проводит проверку, во время которой будет изучена медицинская документация, а также истребованы результаты исследований Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По итогам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

Как сообщалось, госпитализированы были работники предприятия "Инфэн" по выращиванию грибов шиитаке. По информации Министерства здравоохранения, для расследования причин была создана специальная комиссия.-0-