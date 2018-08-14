Мера пресечения изменена в отношении нескольких задержанных за коррупцию врачей

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности продолжает расследование уголовных дел по выявленным фактам коррупции в сфере здравоохранения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГБ.
"В связи с завершением с рядом обвиняемых основных следственных действий, их деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием следователями принято решение об изменении им меры пресечения на не связанную с лишением свободы", - сообщили в КГБ.
Сейчас освобожденные не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, до рассмотрения уголовных дел в суде и вступления в законную силу приговоров по ним. "Другими словами, они могут работать рядовыми врачами", - отметили в комитете.-0-
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