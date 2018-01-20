Метель с ветром спровоцировали отключения электричества в семи районах Брестской области

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Неблагоприятные погодные условия нарушили энергоснабжение в семи районах Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям со СМИ РУП "Брестэнерго" Владимир Горонькин.
За прошедшие сутки временные отключения электричества регистрировались в Березовском, Барановичском, Брестском, Кобринском, Каменецком, Дрогичинском и Лунинецком районах. Разное время (от нескольких минут до часа) без света оставались жители 30 населенных пунктов. Также было нарушено энергообеспечение 20 молочно-товарных ферм и четырех котельных. Основными причинами нештатных ситуаций стало налипание снега с последующим повреждением линий электропередачи (обрыв), нарушение работы комплектных трансформаторных подстанций.
"Для восстановления электроснабжения был задействован дежурный персонал районных электрических сетей. В настоящее время подача электричества потребителям восстановлена. В целом неблагоприятные погодные условия на работу энергосистемы области не повлияли", - отметил официальный представитель "Брэстэнерго".
По информации ГУ "Брестоблгидромет", в ближайшие сутки погоду в регионе будет определять пониженное атмосферное давление и прохождение атмосферных фронтов. Ночью местами, днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, местами на дорогах будет наблюдаться гололедица.-0-
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