14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная преступная группа задержана в Беларуси при попытке переправить нелегалов в ЕС, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Три автомобиля, в которых находились участники преступной группы, были задержаны 12 апреля возле Ракова Минской области. Сотрудникам органов пограничной службы специального назначения пришлось применить оружие. "Задержаны организатор (им оказался 33-летний гражданин Азербайджана), двое перевозчиков - граждан Беларуси и двое проводников, выходцев из Чечни. Они перевозили по территории страны к границе 11 мигрантов из Вьетнама без документов", - рассказали в ГПК. Переправить их в Евросоюз преступники намеревались на участке ответственности Гродненской пограничной группы.

В отношении организатора, пособников и проводников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371-1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Что касается нелегальных мигрантов из Вьетнама, то в их отношении начат административный процесс - за незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Беларуси. -0-