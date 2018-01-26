Милиция хочет вернуть рюкзак безбилетнику, который сбежал от контролера в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители ищут молодого человека, который, убегая от контролеров троллейбуса, оставил рюкзак с имуществом. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел днем 21 января в троллейбусе №24. "Контролер попросил молодого человека предъявить билет. Пассажир передал пробитый дважды талон. Тогда контролер предложил нарушителю выйти на остановке по пр. Рокоссовского для оформления необходимых документов. Однако молодой человек убежал, оставив при этом свой рюкзак", - рассказали в ГУВД.

Молодому человеку необходимо обратиться в управление внутренних дел администрации Ленинского района Минска по адресу 2-й Велосипедный переулок, 9. Утерянные им вещи находятся у сотрудника управления.-0-