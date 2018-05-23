23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ищет сбежавшего из минской больницы подростка, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Первомайским РУВД Минска разыскивается 15-летний Даниил Сенников. "Он днем 14 мая при выписке из РНПЦ психического здоровья (Долгиновский тракт, 152) оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении. В данном учреждении подросток проходил курс лечения. Сейчас о его местонахождении ничего не известно", - проинформировали в ГУВД.
Даниил худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы темно-русые и зачесаны на правый бок. Он был одет в темную куртку, серую рубашку и темные штаны. При себе имел рюкзак темного цвета.
Даниил Сенников - воспитанник минского детского дом № 2, он неоднократно покидал его и уходил в неизвестном направлении. Может находиться в крупных торговых центрах или на железнодорожном вокзале. Просит у прохожих телефон с выходом в интернет, чтобы зайти на свою страничку в социальных сетях.-0-
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