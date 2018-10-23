Милиция приехала на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске девушка ушла из дома и прислала сообщение об изнасиловании. Прибыв по вызову, милиционеры обнаружили в квартире опасный психотроп. Об этом рассказала БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

18-летняя девушка поругалась с родителями и не хотела возвращаться домой. В компании малознакомых людей она об этом рассказала, и один из мужчин предложил ей переночевать вместе у его друга в квартире на ул.Якубовского. "Уже там компания стала пить спиртное и употреблять наркотики. Утром девушке показалось, что новые знакомые говорят о том, что хотят ее изнасиловать. Она отправила смс-сообщение отцу с указанием адреса. Отец незамедлительно позвонил в милицию", - проинформировала Наталья Оскирко.

Информация об изнасиловании не подтвердилась. Однако в квартире милиционеры обнаружили белый порошок и два шприца с жидкостью. Экспертиза показала, что порошок и жидкость содержат в своем составе особо опасный психотроп альфа-PVP. "Вещество мужчина купил в интернет-магазине, забрал закладку и отдал дозу своему другу в счет оплаты ночлега", - отметила Наталья Оскирко.

В отношении задержанных мужчин Фрунзенским (Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Хозяину квартиры грозит до 5 лет, а гостю - до 15 лет лишения свободы. Задержанный сбытчик ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганства, мошенничества. Его друг отбывал наказание за кражи, угон автомобиля. Кроме этого, оба злоумышленника попадали в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков.-0-