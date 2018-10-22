22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца и покупателя наркотика задержали в Минске во время сделки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Сделка происходила по улице Волгоградской: 24-летняя девушка сбыла 23-летнему парню около 5 г опасного наркотического средства. Во время личного обыска у продавца в одежде обнаружили еще 5 г гашиша.

Как пояснила девушка, наркотики она приобретала через интернет, потребляла сама и сбывала на территории столицы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Покупателю грозит до 5 лет лишения свободы, продавцу - до 15 лет.

Наталья Оскирко также сообщила, что ранее сбытчица уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В конце мая она освободилась из мест лишения свободы. Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей впервые. Задержанные официально нигде не работают.

Изъятое вещество направлено на исследование в центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз.-0-