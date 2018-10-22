22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца и покупателя наркотика задержали в Минске во время сделки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.
Сделка происходила по улице Волгоградской: 24-летняя девушка сбыла 23-летнему парню около 5 г опасного наркотического средства. Во время личного обыска у продавца в одежде обнаружили еще 5 г гашиша.
Как пояснила девушка, наркотики она приобретала через интернет, потребляла сама и сбывала на территории столицы.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Покупателю грозит до 5 лет лишения свободы, продавцу - до 15 лет.
Наталья Оскирко также сообщила, что ранее сбытчица уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В конце мая она освободилась из мест лишения свободы. Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей впервые. Задержанные официально нигде не работают.
Изъятое вещество направлено на исследование в центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз.-0-
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