Минчанин при задержании проглотил сверток с психотропом

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали 22-летнего безработного минчанина, который прятал во рту свертки с особо опасным психотропом альфа-PVP, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Внимание милиции молодой человек привлек в одном из лесных массивов вблизи ул.Долгобродской. "При виде правоохранителей он начал что-то активно пережевывать. Милиционеры предложили выплюнуть это на землю. Оказалось, что во рту у него были два свертка с белым порошком. После осмотра парень пояснил, что на самом деле у него было три свертка, но один из них он разгрыз и проглотил. Через некоторое время молодой человек начал отвечать на вопросы несвязно и заторможенно, зрачки у него были разного размера. Было решено его госпитализировать", - рассказала Эвелина Дручинина.

Проведенная экспертиза показала, что изъятый порошок содержит в составе особо опасный психотроп альфа-PVP. Выяснилось, что за день до случившегося минчанин в одной из соцсетей нашел объявление с предложением заняться распространением наркотиков с помощью тайников. "Выполнив тестовое задание, он забрал 5 свертков, два положил в карман, а три оставшихся - в рот. Кроме этого, при осмотре мобильного телефона молодого человека была обнаружена переписка с оператором интернет-магазина психотропов, а также фотографии тайников", - отметила Эвелина Дручинина.

Заводским (г. Минска) районным отделом СК в отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.-0-