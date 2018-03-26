26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция проводит проверку по факту невозврата денег за отмененный концерт Алексея Воробьева, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники Центрального РУВД Минска проводят проверку по заявлениям граждан о невозврате денег за билеты на концерт российского артиста Алексея Воробьева. "Сейчас в столичной милиции зарегистрировано порядка 20 заявлений. Сотрудники устанавливают все обстоятельства и местонахождение основного подозреваемого. В последующем будет дана правовая оценка", - проинформировали в ГУВД.-0-
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