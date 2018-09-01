Милиция задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной вблизи Зыбицкой

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция в ночь с 31 августа на 1 сентября задержала 18 человек за распитие спиртного на набережной Свислочи вблизи Зыбицкой, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст.17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения") КоАП.

"После составления необходимых документов все были отпущены. Столичная милиция и впредь будет осуществлять охрану общественного порядка на ул.Зыбицкой и прилегающих к ней территориях, чтобы обеспечить гражданам достойный отдых и комфортное времяпрепровождение", - отметили в ГУВД.

Традиционно к отработке территории привлекаются сотрудники ППСМ и ОМОНа. Внимание правоохранителей привлекают отдыхающие, распивающие спиртные напитки вне заведений, расположенных на ул.Зыбицкой, в частности, на набережной реки Свислочь, а также на самой улице (вне баров и летних террас).-0-