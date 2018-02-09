Задержан мужчина, совершивший убийство и разбой в Советском районе Минска

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали 29-летнего мужчину, совершившего убийство и разбой в Советском районе столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин в мае 2017 года совершил разбойное нападение на женщину, а в канун Нового года с особой жестокостью убил пенсионерку. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, к административной - за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, семейные скандалы. Ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудникам милиции подозреваемый пояснил, что совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения денежными средствами, которые тратил на приобретение горячительных напитков. Заранее преступления не планировал, с жертвами лично знаком не был. Выбирал женщин пожилого возраста, поскольку рассчитывал, что они не окажут должного сопротивления.

Ранее сообщалось о розыске мужчины, который 5 мая 2017 года в подъезде жилого дома на улице Богдановича напал на женщину, ударив ее ножом, и похитил ее имущество. На месте преступления мужчина оставил фрагмент от кухонного ножа, который отломался в результате удара. А в канун Нового года на улице Куйбышева в квартире был обнаружен труп 74-летней женщины, на теле которой имелось около 20 ножевых ранений, преимущественно в области лица и шеи. Тогда на месте преступления мужчина оставил кожаные ножны.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых по отработке лиц, схожих по приметам с разыскиваемым преступником, и экспертных исследований был установлен мужчина, подозреваемый в совершении этих преступлений.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.207 (разбой), ч.2 ст.139 (убийство) УК.-0-