Минчанин похитил $6 тыс. у родителей своей девушки

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 19-летнего минчанина, который похитил $6 тыс. из квартиры родителей своей девушки. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Задержанный неоднократно был свидетелем того, как родители девушки доставали из тайника отложенные на ремонт квартиры денежные средства. Улучив момент, он совершил хищение. Деньги были потрачены за неделю на карманные расходы. Родители девушки, узнав, что их накопления похитил знакомый дочери, потребовали вернуть деньги, а после отказа обратились в милицию.

В настоящее время Советским районным отделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража).-0-