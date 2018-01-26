Минчанин разлил в квартире около литра брома

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин разлил в квартире около литра жидкого брома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Жильцы многоэтажки 25 января в 20.45 сообщили о резком химическом запахе в тамбуре квартир на четвертом этаже. На место были направлены подразделения химической и радиационной защиты МЧС. "Выяснилось, что в одной из квартир мужчина пролил в кухне около 1 л жидкого брома. При этом он получил ингаляционный ожог его парами и был доставлен в больницу", - рассказали в МЧС.

Спасатели обработали пролитый бром щелочным раствором и пищевой содой. "Был проведен анализ химического вещества для подтверждения, что это действительно бром. После этого квартира была опечатана для детального анализа проб веществ в воздухе специалистами городского центра гигиены и эпидемиологии", - проинформировали в МЧС.-0-