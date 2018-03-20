20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин ударил прохожего по голове и забрал его сумку, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Пострадавший мужчина обратился в милицию. Он сообщил, что на улице Могилевской неизвестный ударил его по голове и забрал сумку и пакет. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

Спустя два часа злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний ранее не судимый минчанин. Выяснилось, что нападавший вместе с братом вечером возвращались домой из торгового центра. По пути они выпили по бутылке пива. Выйдя из подземного перехода по улице Могилевской, молодой человек подбежал к мужчине, нанес ему два удара по голове, забрал сумку, пакет с вещами и убежал. Испугавшись, брат побежал за ним. Вскоре на этой же улице наряд патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД задержал молодых людей. Они были доставлены в РУВД для дальнейшего разбирательства.

Парни находились в состоянии алкогольного опьянения, добавил замначальника отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Константин Блажей. Мотивом преступления, по словам основного фигуранта, было тяжелое материальное положение. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж). Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.-0-