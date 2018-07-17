17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин украл из мастерской 50 мобильных телефонов, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова.

Работник одной из мастерских обратился в милицию по поводу кражи мобильных телефонов. "Мужчина пояснил, что 13 июля в 16.00 он закрыл входную дверь павильона, опустил роллет и покинул мастерскую. Вернувшись утром, он обнаружил, что роллет и замок двери повреждены, а окно выбито. Выяснилось, что отсутствует около 50 мобильных телефонов", - рассказала Елена Свиридова.

Правоохранители осмотрели место происшествия, обнаружили следы рук, оставленные, как было установлено, 23-летним минчанином. Ранее он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража). Максимальная санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.-0-