Туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима

В Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувениров кирпичи из крематория концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Иные посетители заметили, как мужчина и женщина складывают кирпичи в сумку, и вызвали полицию.

Семейную пару обвинили в краже культурных ценностей, и они признались в том, что хотели привезти сувенир и не понимали последствий своего поступка.

Оба были оштрафованы на €346 каждый и осуждены на год условно.