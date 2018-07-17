В Минске мужчина угрожал пистолетом в магазине

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (города Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по обвинению 54-летнего мужчины, который угрожал пистолетом в одном из столичных магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
По данным следствия, обвиняемый днем 13 июня в магазине по проспекту Независимости в Минске пытался совершить мелкое хищение товаров. После того, как его уличили в этом, мужчина достал из своей сумки спортивный пневматический пистолет и стал угрожать. В подтверждение своих намерений он передернул затвор оружия и направил его в сторону покупателей и продавцов. Один из работников магазина заметил, что оружие не огнестрельное и отобрал его.
В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.
По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.366 УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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