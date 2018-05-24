Минчанина с подельником подозревают в организации канала незаконной миграции

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 29-летнего минчанина и 49-летнего гражданина одной из стран Закавказья, они подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Основным фигурантом является белорус - он с 2015 года создал 15 коммерческих структур для фиктивного трудоустройства иностранцев. "Фирмы не располагались по месту регистрации, в них не велась хозяйственная деятельность и не набирались в штат работники. Их основным предназначением являлась легализация жителей зарубежья, которые незаконно попадали в Беларусь", - рассказал начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.
Роль иностранного подельника заключалась в поиске клиентов-нелегалов. Они за сумму от $100 до $500 получали спецразрешение на право трудовой деятельности в Беларуси и регистрацию по месту жительства фигурантов и их родственников. По оперативным данным, за три года через подставные фирмы легализовалось около 200 граждан Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Турции. "На самом деле мигранты либо не работали, либо незаконно торговали фруктами и овощами на рынках Минска, а также проживали по отличным от регистрации адресам. Некоторые из них оказались причастны к организованной преступности", - отметил Михаил Бедункевич.
Кроме того, оперативники выявили факты регистрации подставных фирм по похищенным паспортам россиян, подделки от их имени документов.
Сейчас оба фигуранта находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении Фрунзенским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 УК (организация незаконной миграции).
Оперативники и следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств, а также причастности к преступлению самих мигрантов. Их ожидает депортация или высылка из страны после завершения процедуры аннулирования спецразрешений на трудоустройство.-0-
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