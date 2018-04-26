26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала 4 нелегальных мигрантов на рынке "Ждановичи", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники подразделений по гражданству и миграции 25 апреля провели рейд на территории ТД "Ждановичи". "На предмет легальности пребывания в Беларуси были проверены 32 иностранных гражданина. Задержаны 4 иностранца, которые нарушили законодательство о правовом положении иностранных граждан. Они привлечены к установленной законом ответственности", - проинформировали в ГУВД.-0-
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