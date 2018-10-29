Минчанка похищала деньги с карт знакомых и переводила в букмекерскую контору

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка брала реквизиты карт знакомых под предлогом возврата долгов и похищала с них деньги, обстоятельства хищений выясняют следователи, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, этим летом 20-летняя девушка брала у знакомых взаймы различные суммы на личные нужды. Она говорила, что перечислит деньги на карт-счет. Поэтому знакомые давали ей реквизиты их банковских карт. "Когда же просили вернуть долг, девушка отвечала согласием, однако под различными предлогами ссылалась на невозможность возврата. Зачастую просила сообщить ей помимо реквизитов банковской карты еще и трехзначный код, указанный на обороте. Кроме того, в июле девушка работала в одном из оздоровительных лагерей Молодечненского района. Там она получила доступ к карте коллеги, когда та оставила свои личные вещи без присмотра", - рассказали в СК.

Минчанка похищала деньги с карт-счетов и перечисляла их на игровой счет в одной из букмекерских контор, чтобы в последующем распоряжаться средствами по своему усмотрению. Хищения были замечены. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

Установлено не менее 15 эпизодов противоправной деятельности минчанки. "Уголовные дела возбуждены Первомайским и Октябрьским районными отделами столицы, а также Молодечненским районным отделом по ч. 2 ст. 212 УК (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно). Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. С подозреваемой взято обязательство о явке", - проинформировали в СК.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения рекомендаций, позволяющих избежать совершения подобного рода преступлений. Нельзя никому называть ПИН-код банковской карточки, никому ее не передавать и не поддаваться на просьбы о передаче ее реквизитов.-0-