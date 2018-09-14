Мини-завод по изготовлению самогона ликвидировали в Пружанском районе

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе милиционеры обнаружили мини-завод для изготовления самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вблизи городского поселка Шерешево 13 сентября около 19.00 в лесном массиве участковый инспектор и сотрудники ОМОН задержали с поличным при изготовлении самогона неработающего жителя деревни Приколесь 1966 года рождения.

Самогонный аппарат изъят, уничтожено 5 000 л браги. Проводится проверка.-0-