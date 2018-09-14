Мини-завод по изготовлению самогона ликвидировали в Пружанском районе

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе милиционеры обнаружили мини-завод для изготовления самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Вблизи городского поселка Шерешево 13 сентября около 19.00 в лесном массиве участковый инспектор и сотрудники ОМОН задержали с поличным при изготовлении самогона неработающего жителя деревни Приколесь 1966 года рождения.
Самогонный аппарат изъят, уничтожено 5 000 л браги. Проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5009 BYN
|2.5 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1528 BYN
|2.139 BYN
|2.146 BYN
|RUB
|3.1371 BYN
|3.13 BYN
|3.14 BYN