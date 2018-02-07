Минская милиция изъяла у наркоторговца около 2 кг психотропов

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 кг запрещенных веществ изъято у крупного оптовика психотропов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали мужчину возле дома в агрогородке Лесном. "35-летний бывший столичный таксист с июля 2017 года работал на интернет-магазин по распространению психотропов и наркотиков, являлся крупным оптовиком. Запрещенные вещества привозил из России, - рассказали в милиции. - В агрогородке он снимал жилье специально для изготовления курительных миксов. В доме милиционеры обнаружили курительный табак, а также высушенные и готовые к продаже курительные смеси".

Мужчина рассказал, что в Минске по ул. Уручской снимает квартиру, где имеются еще психотропы. "Там были найдены и изъяты кристаллические вещества - альфа-PVP, порошок - пара-метилэфедрон, а также упаковочные материалы, весы и приспособления для изготовления курительных смесей. Общей массой у мужчины изъято порядка 2 кг психотропных веществ", - проинформировали в ГУВД.

Сейчас в отношении задержанного Советским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома.