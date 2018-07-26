Минские спасатели освободили застрявшего на балконе мальчика

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске спасатели освободили застрявшего на балконе мальчика, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Просьба о помощи поступила в МЧС 25 июля в 13.11. На четвертом этаже дома на ул.Народной между прутьями ограждения балкона застряла голова 5-летнего мальчика. С помощью специального инструмента спасатели освободили ребенка. Он не пострадал.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.